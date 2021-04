I play-off slittano per fare i recuperi: nuove date subordinate al palinsesto Rai

Rovigo - Il rinvio per Covid di Hbs Colorno-FemiCz Rovigo e la vittoria 21-17 del Kawasaki Robot Calvisan sull’Argos Petrarca (ha perso l’imbattibilità) nel 17° turno del Top 10 di rugby complicano la classifica e, soprattutto, la disputa dei play-off fra le già qualificate Petrarca (69 punti), Valorugby (59), Rovigo (57) e Calvisano (55).

Le date per far slittare le sfide scudetto e giocare i recuperi ci sono. Ma sono subordinate a come Rai riuscirà a modificare il proprio palinsesto. Il quale prevede ora la trasmissione dei 4 match di semifinale sabato 8 maggio, domenica 9, sabato 15, domenica 16 e la finale sabato 29 maggio. La Federazione italiana rugby (Fir) è in attesa di una risposta dalla tivù di stato, a cui ha ceduto i diritti. Poi sentirà la disponibilità dei club per prendere una decisione, forse già oggi o al più presto, sulle nuove date dei play-off. Al lavoro sulla matassa da sbrogliare c’è il tecnico federale ad interim Daniele Pacini, a stretto contatto con il presidente Marzio Innocenti.

I recuperi da giocare sono quattro. Tre coinvolgono le semifinaliste e il Colorno. Due sole sono le date libere. Bisogna trovarne una terza prima dei play-off. Altrimenti la classifica sarebbe falsata. Esclusa la possibilità di recuperi infrasettimanali. Questa la situazione.

LA SITUAZIONE

Sabato 24 aprile si giocherà la 18ª e ultima giornata della stagione regolare, con le sfide Rovigo-Fiamme Oro, Valorugby-Petrarca e Calvisano-Lyons. Sabato 1° maggio si disputeranno i recuperi Petrarca-Colorno (3ª d’andata) e Calvisano-Valorugby (6ª di ritorno). Sabato 8 e domenica 9 maggio sono previste le semifinali d’andata, ma andrebbero spostate per permettere il recupero di Colorno-Rovigo. Così la classifica delle 4 pretendenti al titolo sarebbe completa. Le semifinali play-off si potrebbero svolgere il 15-16 (andata) e 22-23 maggio (ritorno, al posto della prevista sosta), la finale il 29 maggio come da programma. L’ultimo recupero Colorno-Fiamme Oro (5ª di ritorno) è ininfluente, può essere giocato durante i play-off, o non disputato se le squadre si accordano.

La Rai riuscirà a trovare un posto nel suo palinsesto per modificare la trasmissione dei play-off in questo modo? Dalla risposta dipende il mese decisivo del campionato di rugby. La Fir non avrebbe problemi a far slittare la finale anche a giugno (il 5 o 12), previo accordo con i club.

MILLE SUGLI SPALTI

Intanto l’impresa del Calvisano a Padova ha rimescolato le carte. Gli accoppiamenti di semifinali prima probabili (Petrarca-Calvisano, Rovigo-Valorugby) ora appaiono incerti. I Bersaglieri dovrebbero arrivare comunque secondi o terzi, evitando il derby, ma ora rischiano di trovare i calvini. Buone nuove sul fronte dei tifosi: se il nuovo Dpcm confermerà le indiscrezioni a maggio i play-off e i recuperi si dovrebbero giocare con mille spettatori sugli spalti.

