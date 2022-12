ROVIGO - Sfida ai grandi ex Casellato, Frati Antl e tegola Lautaro Bazan Velez. È quanto riserva alla FemiCz Rovigo l’ultima d’andata del Peroni Top 10 di rugby, oggi alle ore 14 a Colorno. È l’ultima partita del 2022. Stasera i saluti alla a cena natalizia della squadra. Si torna il 7 gennaio con Rovigo-Viadana.

La tegola Bazan Velez non ci voleva. Il mediano di mischia ha un infortunato al polso, oggi non c’è e rischia di stare fuori a lungo. Nello stesso punto infatti ha avuto altri problemi in passato. È un punto delicato per il suo ruolo. Passare palla con il polso dolorante è difficile, se non impossibile. Così completate le analisi, e una volta consultato lo staff medico della sua nazionale, Bazan Velez potrebbe essere costretto a operarsi. Con stop variabile da uno a cinque mesi, a seconda dell’intervento. Dopo la spalla di Marco Ciccioli, il pilone ha rescisso consensualmente il contratto e torna in Argentina a operarsi, un’altra tegola. Rovigo faceva affidamento su Bazan per dinamizzare il gioco. Il break di 30 metri contro il Mogliano è il manifesto di quanto può fare.

Al posto dell’argentino oggi gioca Chillon. Altra novità il debutto da titolare del neo acquisto figiano Ratuva Tavuyara. All’ala, come al Benetton, formerà una coppia potente insieme a Leo Sarto, finora sotto alle attese (meta con il Mogliano a parte) e in campo solo 185’ in 8 gare. Da uno come lui ci si aspetta di più. Tira il fiato Bacchetti, che invece dà sempre il 100% . Tornano Lindsay, dal Sudafrica per le nozze della sorella, e Casado Sandri, dal turn over. Flaker titolari Duccio Cosi (ultimo Bersagliere di giornata) e Stefano Sironi (in forma) con Stavile e Lubian pronta a subentrare.

Sarà un match difficile. Colorno se vince torna capolista dopo il sorpasso del Petrarca ieri nell’aticipo di ieri (-3) e si laurea campione d’inverno come antipasto dello scudetto. Non ha mai battuto Rovigo in 5 scontri diretti e vede oggi la possibilità di farlo. Ha la spinta emotiva degli ex di lusso. Umberto Casellato non avrà dormito la notte per inventarsi una delle sue strategie per sorprendere i rivali. Alessandro Lodi e i rossoblù dovranno rispondere nel modo migliore per vincere e scacciare le Fiamme Oro dalla zona play-off

«Conosciamo le potenzialità del Colorno e le nostre - dice il tecnico rodigino - speriamo che il meteo permetta di poter sviluppare un buon gioco, sarà il campo a parlare. Sappiamo l’importanza della sfida, siamo concentrati su noi stessi e i nostri obiettivi. Siamo pronti per l’ultima sfida del 2022»

FORMAZIONE



Questo il First XV rossoblù: Borin; Tavuyara, Diederich Ferrario, Van Reenen, Sarto; Montemauri, Chillon; Casado Sandri, Cosi, Sironi; Lindsay, Ferro (cap.); Swanepoel, Giulian, Quaglio.



A disposizione: Cadorini, Leccioli, Pomaro, Steolo, Lubian, Stavile, Visentin, Lertora.