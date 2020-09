In coppa gli Orsi di Bristol divorano i Dragons, Leinster-Saracens finale anticipata

ROVIGO - Dopo il Super Rugby in Nuova Zelanda e Australia, il Pro 14 italo-celtico e la Premiership inglese, anche le Coppe europee tornano dal lungo letargo dovuto all'emergenza Covid. Lo fanno dai quarti di finale cominciati venerdì sera in Challenge Cup con i Bristol Bears (Orsi) che hanno divorato i Dragons per 56-17, nonostante una falsa partenza dove erano andati sotto 10-0, raddrizzata poi con tre mete in sei minuti.



Il primo scontro conferma che il rugby di club inglese è nettamente superiore a quello del Pro 14. Anche perchè la squadra del mitico Pat Lam (nazionale samoano, un titolo di Pro 14 da allenatore con l'ex cenerentola Connacht) in Premiership si sta giocando l'accesso ai play-off. Mentre i Dragoni gallesi a corto di fuoco da anni hanno veleggiato nelle retrovie del Pro 14.



Ora altri sette incontri, tutti in diretta sulla nuova pay-per view dell'European professional rugby cup (Eprc). Chi vuole spendere qualche euro (1,99 a gara la Challenge Cup, 2,99 la Champions Cup) basta si colleghi all'Eprc tv sul sito. Il match clou è la finale anticipata di Champions Cup Leinster-Saracens, che è anche quella vinta nel 2019 dagli inglesi. Stavolta i favoriti sono gli irlandesi di Jonathan Sexton, freschi di titolo ne Pro 14 e imbattuti in stagione, mentre i Saraceni devono fare a meno del loro faro Owen Farrel, squalificato per un placcaggio alto.



IL PROGRAMMA.

Champions Cup

Sabato. Ore 16 Leinster-Saracens; ore 18,45 Clermont-Racing 92.

Domenica. Ore 13,30 Tolosa-Ulster; ore 18,30 Exeter-Northampton



Challenge Cup

Venerdì. Bristol-Dragons 56-17

Sabato. Ore 13,30 Begles Bordeaux-Edimburgo; ore 21,15 Tolone-Scarlets (Sergio Parisse titolare n. 8, Leigh Halfpenny torna in Francia da ex).

Domenica. Ore 16 Leicester-Castres Ultimo aggiornamento: 00:25