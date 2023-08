L'Irlanda per vincere i Mondiali di rugby si affida a 5G e Intelligenza artificiale a bordo di un "magic bus"

DUBLINO - L’Irlanda non lascia nulla al caso per vincere la prossima Coppa del mondo dI rugby al via l’8 settembre. Dove entra da regina del ranking mondiale, da imbattuta negli ultimi 13 mesi, ma dove nelle 9 precedenti edizioni non è mai andata oltre i quarti di finale. Lo si capisce anche dalla nuova tecnologia usata per la trasmissioni sui dati dei giocatori e dei match, decisivi anche nel rugby per dettare le strategie e migliorare la performance. Una tecnologia in 5G in collaborazione con i colossi del settore, uno anche sponsor di maglia.

«Ericsson e Vodafone Irlanda hanno installato una soluzione 5G Standalone Mobile Private Network (MPN) all’avanguardia per la nazionale di rugby irlandese per fornire un’analisi dei dati di gioco veloce e affidabile in vista della Coppa del Mondo - recita il comunicato ufficiale - In precedenza, la squadra si affidava al WiFi standard degli stadi e delle strutture di allenamento, sia in casa che in trasferta. La soluzione MPN 5G Standalone e la tecnologia di intelligenza artificiale garantiscono velocità di download e upload più elevate e una minore latenza, che possono essere utilizzate per l’analisi delle prestazioni e per prendere decisioni in campo in tempo reale.

Grazie a questa connettività affidabile, fino a otto flussi video ad alta risoluzione vengono acquisiti da più telecamere e da un drone connesso al 5G e poi analizzati in tempo reale per raccogliere dati sulle prestazioni della squadra. La tecnologia contribuisce a migliorare la comunicazione tra staff, allenatori e giocatori e sfruttare al massimo il fattore tempo sul campo, dove la più piccola modifica a una linea di corsa o a una posizione difensiva può avere un impatto significativo sulla partita».

La nuova soluzione è stata testata presso l’High Performance Centre della squadra irlandese e sarà portata in Francia su un van-furgone 5G, per la Coppa del mondo. Un "magic bus" una nazionale e un intero Paese al titolo mai vinto. Chi fermerà l’Irlanda ai prossimi Mondiali?