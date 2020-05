Confermato il ct dell'Italia Franco Smith fino ai Mondiali del 2023

Il Consiglio della Fir ha deciso di confermare il sudafricano Franco Smith, ex allenatore del Benetton Treviso, alla guida tecnica dell'Italia fino al termine della Coppa del Mondo di Francia 2023. Lo rendono noto fonti federali. Smith è sulla panchina azzurra da quest'anno, quando ha preso il posto (fino ad oggi a titolo temporaneo) dell'irlandese Conor ÒShea, e con lui ct l'Italia ha giocato tre partite del Sei Nazioni 2020, quelle di prima della sospensione per la pandemia. In due occasioni gli azzurri, sempre sconfitti, non hanno segnato punti perdendo 42-0 a Cardiff contro il Galles e 17-0 a Roma con la Scozia. La terza battuta d'arresto è stata quella di Parigi, 35-22 con la Francia.



Questi gli staff tecnici completi decisi dal consiglio federale



Nazionale Seniores Maschile

Franco Smith - Capo Allenatore

Luigi Troiani - Manager Squadra Nazionale

Giampiero De Carli - Tecnico avanti

Alessandro Troncon - Tecnico trequarti

Marius Goosen - Assistente allenatore

Corrado Pilat - Tecnico delle skills

Quintin Kruger - Responsabile Preparazione Atletica

Giovanni Sanguin - Preparatore atletico

David Fonzi - Video Analyst

Claudio Robazza - Mental coach

Carmine Orlandi - Nutrizionista

Massimo Bergonzi - fisioterapista

Sante Lugarini - osteopata

Nota: una conferenza stampa dedicata alla nomina dello staff tecnico della Nazionale Maggiore Maschile verrà convocata, in video-conferenza, nella settimana dell’1-5 giugno. Seguiranno dettagli in nota separata.



Nazionale Under 20

Massimo Brunello - Capo Allenatore

Claudio Appiani - Manager



Accademia Nazionale “Ivan Francescato”

Mattia Dolcetto - Responsabile Tecnico e assistente Italia U20

Roberto Santamaria - Tecnico



Centri di Formazione Permanente U18

Matteo Mazzantini - Responsabile Tecnico Centro di Formazione Permanente di Treviso

Agustin Cavalieri - Tecnico Centro di Formazione Permanente di Treviso e assistente Italia U20

Roberto Fulgoni - Manager Centro di Formazione Permanente di Milano

Federico Angeloni - Manager Centro di Formazione Permanente di Treviso

Andrea Saccà - Manager Centro di Formazione Permanente di Roma

Paul Griffen - Tecnico specialista



Settore Femminile

Maria Cristina Tonna - Coordinatrice Attività Femminile

Andrea Di Giandomenico - Capo Allenatore Squadra Nazionale

Tito Cicciò - Assistente Allenatore Squadra Nazionale

Giuliana Campanella - Manager Squadra Nazionale

Elena Chiarella - Preparatore Atletico Squadra Nazionale 7s e Responsabile Sviluppo Centro/Nord



Settore Arbitrale

Mauro Dordolo - Presidente Commissione Nazionale Arbitri

Carlo Damasco

Rossano Faccioli

Ambrogio Bona

Monia Salvini

Marius Mitrea



Settore Medico

Luisa Selletti - Medico Federale

Vincenzo Ieracitano - Presidente Commissione Medica Federale







Ultimo aggiornamento: 20:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA