Il dottor Maurizio Di Giacomo è tante cose, ma di sicuro non è una persona banale. E’ un chirurgo vascolare molto stimato, un appassionato rugbista e un benefattore a cui non piace la pubblicità. Sessantun anni, romano e laureato in medicina alla Sapienza, Di Giacomo nel maggio del 2017 ha cambiato la propria vita: «Mio fratello Stefano è un ingegnere, a capo di una società molto importante. Un giorno mi ha guardato negli occhi e mi ha detto:...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati