Covid, ricoverati i genitori di Maxime Mbandà, l'azzurro del rugby nominato cavaliere da Mattarella per il suo impegno per i colpiti dal virus

Per mesi, da volontario, ha lottato rischiando la vita per aiutare i malati i Covid al punto da essere nominato cavaliere dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: adesso i genitori di Maxime Mbandà, nato a Roma e cresciuto a Milano, giocatore delle Zebre di Parma e della nazionale di rugby sono ricoverati in ospedale per le conseguenze del contagio da coronavirus.

L'apprensione del giocatore, 27 anni, figlio unico, che a novembre diventerà papà per la prima volta, per il padre medico, originario del Congo e laureato alla Sapienza, e la madre, insegnante di Benevento, è espresso in un lungo post sulla sua pagina Facebook al quale non è allegata alcuna foto, ma uno sfondo nero. Mbandà, 27 anni, figlio unico, che a novembre diventerà papà per la prima volta, era in campo sabato scorso all'Olimpico contro l'Inghilterra nell'ultimo match del Sei Nazioni ed è atteso giovedì a Roma per il raduno in vista di Italia-Scozia a Firenze il 14 novembre (Autumn Nations).

Durante il blocco delle attività sportive, dal marzo scorso, l'azzurro, studente di Ingegneria biomedica, ha fatto il volontario per la Croce Gialla di Parma guidando le ambulanze con cui i malati di Covid venivano trasportati in ospedale. Turni massacranti, sempre in tuta anticontagio, mascherina e guanti, sempre in prima linea nella lotta contro il virus, senza avere nemmeno il tempo di andare in bagno - ha raccontato il professionista delle Zebre - per non potersi togliere e mettere tutte quelle protezioni nell'arco di 12 ore.

Un impegno durissimo, a contatto con malati di tutte le età molti dei quali non ce l'hanno fatta, magari coloro ai quali Maxime Mbandà aveva tenuto la mano in attesa delle procedure per il ricovero. Il suo impegno è stato notato fino al Quirinale e il presidente Mattarella l'ha inserito nel gruppo di italiani meritevoli di essere nominati cavalieri al merito della Repubblica.

Proprio alla vigilia della ripresa del Torneo delle Sei Nazioni, Mbanda, 22 caps in azzurro dal 2016, intervistato anche dai maggiori quotidiani inglesi, ha ricordato che negli ultimi dodici mesi è stato insultato per il colore della sua pelle (ma il razzista se l'è data a gambe una volta che il rugbysta è sceso dall'auto sulla quale si trovava con la fidanzata); ha fatto il volontario per la Croce Gialla; è tornato al rugby con le Zebre e la nazionale; è stato nominato cavaliere. E che presto diventerà padre di un bimbo. Il suo post va letto e imparato a memoria perché è una sorta di manifesti di questi tempi bui.

Il post

Perché sono i miei genitori.

Perché ho sempre sperato di non trovarmi in questa situazione.

Perché non se lo meritano, come non lo merita nessuno.

Perché posso chiamarli per massimo un minuto ogni tot ore per non peggiorare la situazione.

Perché toglie il respiro a loro dentro ma anche a me che sono fuori.

Perché non posso stare lì con loro.

Perché sono impotente.

Perché in questo momento vorrei esserci io al posto loro.

Perché l’uomo è tanto intelligente quanto stupido.

Perché se ti dicono di tenere questa cazzo di mascherina e di rispettare il distanziamento non è per farti lamentare di quanto tutto questo sia fastidioso ma è per salvare chi ti sta intorno.

Perché c’è ancora gente che pensa che tutto questo sia una finzione.

Perché è sempre stato così: se non vedi non credi.

Perché finché non lo provi sulla tua pelle o su quella dei tuoi cari non ti rendi conto.

Perché la vita è una.

Perché dovevo giocare contro l’Inghilterra e non volevano farmi preoccupare.

Perché vorrei tornare indietro nel tempo.

Perché il mio sogno da bambino era quello di inventare qualcosa che li facesse vivere per sempre.

Perché non c’è cosa al Mondo per me più importante della mia famiglia.

Perché ti accorgi che da un giorno all’altro, in un istante, la tua vita possa essere sconvolta.

Perché non mi è rimasto altro che aggrapparmi ad un telefono e sperare.



