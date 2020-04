Coronavirus: rugbisti e calciatori insieme a Mogliano per distribuire mascherine

MOGLIANO. Dopo i rugbisti della FemiCz Rovigo (hanno confezionato e stanno distribuendo mascherine insieme ai volontari) e quelli dell'Im Exchange Viadana (collaborano con la Croce Verde) anche quelli del Mogliano Rugby fra le formazioni del Top 12 scendono in campo nella mischia della solidieratà per combattere il coronavirus.

Proprio questa mattina, come si legge nel provilo Facebook del Comune rilanciado da un comunica del Mogliano Rugby, al Centro Pastorale messo a disposizione da Don Samuele, un gruppo di parrocchiani capitanati e coordinati dall’imprenditore moglianese Luca Fiorini ha proceduto allo smistamento e all’imbustamento delle 10mila mascherine arrivate in dono da un moglianese residente ad Hong Kong.

Un dono che ha riempito di gioia l’amministrazione comunale, anche perché le mascherine hanno una destinazione ben precisa: tutti i moglianesi over 65, ovvero la categoria più a rischio e che più necessita dei presidi di sicurezza. Il benefattore moglianese ha chiesto di rimanere nell’anonimato, ma ha dato via ad un vero tam-tam di solidarietà e volontariato.

Per garantire le consegne a domicilio in tempi brevi saranno coinvolti in prima linea i ragazzi dello sport moglianese. A bussare la porta degli anziani ci saranno piloni e mediani del Rugby Mogliano, attaccanti del Calcio Marocco, centrocampisti dell’Union Pro, assieme ad alcuni presidenti e allenatori, che metteranno gli abiti di volontari e saranno coordinati dalla Protezione Civile.

"E' un gesto esemplare, che riempie di gioia i cuori – dichiara il sindaco Davide Bortolato – voglio ringraziare l'imprenditore residente a Hong Kong, è l’esempio di come l’amore per una città e la sua comunità abbatta le distanze e unisca le persone. Ringraziare anche Luca Fiorini per la disponibilità nel risolvere i cavilli burocratici per l’importazione e per aver coordinato un gruppo di persone simpatiche ed efficienti; contiamo di riuscire in due giorni a consegnare a tutti gli over 65 le mascherine chirurgiche, con l’immancabile supporto della Protezione Civile e di tutti i volontari”.

“Un esempio di come i valori dello sport siano fondamentali per creare squadra anche nelle situazioni drammatiche come queste - dichiara l'assessore comunale allo Sport Enrico Maria Pavan - In campo non si vince sempre, ma oggi Calcio Marocco, Union Pro e Mogliano Rugby hanno raggiunto il primo posto per solidarietà e amore verso la nostra città. Voglio ringraziare i presidenti e tutti i ragazzi per l’esempio che danno e la voglia di combattere assieme questo ostico nemico”.

Un esempio dato fra i primi da Maxime Mbandà, terza linea azzurra delle Zebre, che dalla sospensione del Pro 14 di rugby è impegnato come volontario a Parma sulle ambulanze che portano soccorso ai malati di coronavirus, la cui vicenda ha avuto eco anche sui media internazionali.

