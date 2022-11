Scoppia la polemica in casa Red Bull. Perez senza mezzi termini: «Verstappen ha mostrato che persona è»

"Grazie ragazzi, grazie", ha detto a fine gara, con una certa ironia, Sergio Perez. La Red Bull aveva chiesto negli ultimissimi giri a Max Verstappen di non superare il messicano in quanto in piena lotta con Charles Leclerc per il secondo posto in classifica generale. Perez era sesto, Verstappen settimo, posizioni inutile per il già campione del mondo. Ma neanche il tempo di comunicare il messaggio all'olandese, che questi ha superato il compagno di squadra in difficoltà con le gomme. Una dimostrazione di forza per poi cedergli la posizione nell'ultimo giro? No, manco per sogno, benché dal muretto Red Bull gli fosse stato chiesto di far passare Perez. "Sono dispiaciuto per questo", si è affrettato a dire, dopo la bandiera a scacchi, Christian Horner a Sergio che ha perso 2 punti nei confronti di Leclerc ed ora sono entrambi a 290 con la sola corsa di Yas Marina da disputare.





gli ha chiesto di rimanere dietro a Perez. "Ne abbiamo già parlato la scorsa estate per quel che è accaduto, quindi basta così. Chiaro?". L'olandese ha ritrovato il suo lato da bullo, che pareva sopito in questi ultimi mesi, dimostrando una volta di più di essere il "padrone" della Red Bull? A quanto pare è così, basta vedere la manovra su Hamilton alla seconda curva dopo il via, ma non lo impariamo oggi. Verstappen forse, sottolineiamo il forse, si riferiva a una certa qualifica quando Perez non gli concesse la scia, come era stato stabilito. Ma da quel che ricordiamo, la volta successiva Verstappen gli rese lo sgarbo. Il due volte campione del mondo ha poi dichiarato che "avevo le mie ragioni", aggiungendo poi, "che se Checo avrà bisogno di punti ad Abu Dhabi lo aiuterò".sempre concesso all'olandese il suo sostegno, soprattutto lo scorso anno nella infuocata battaglia con Lewis Hamilton, in particolare nella gara finale di Yas Marina. "Non capisco perché abbia agito così", ha dichiarato Perez a motori spenti. Mentre quando rientrava ai box, via radio ha lanciato una frecciata pesante a Verstappen: "Ha dimostrato chi realmente è".