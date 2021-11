Live F1, GP Brasile in diretta: la gara riparte, Verstappen davanti, Perez lo protegge da Hamilton

16° giro - Tra Verstappen e Perez 2"4, tra Perez e Hamilton mezzo secondo

Dieci secondi di penalità per Tsunoda per il contatto con Stroll

Luce verde, riparte la gara con Verstappen che ha 1"5 su Perez, subito dietro Hamilton poi Bottas Leclerc Sainz Vettel Gasly Ricciardo Ocon Stroll Alonso Giovinazzi Mazepin Norris Raikkonen Russell Tsunoda Latifi Schumacher

Schumacher ai box cambia il musetto

Ora è Schumacher a perdere pezzi dell'ala, la direzione gara chiama la virtual safety car

Il problema per Schumacher è arrivato a causa di un contatto con Raikkonen in curva 1

10° giro - Verstappen Perez Hamilton Bottas Leclerc Sainz Vettel Gasly Ricciardo Ocon Stroll Alonso Giovinazzi Mazepin Raikkonen Norris Tsunoda Latifi Russell Schumacher che ha danneggiato l'ala anteriore

Ripartenza dalla SC: Verstappen parte forte, Perez protegge il compagno in difesa su Hamilton, Leclerc attacca Bottas

Ai box Russell per cambiare le gomme. Come Tsunoda monta le hard. Ai box anche Norris, gomme hard.

Detriti in pista, c'è l'ala di Tsunoda. Entra la safety-car, ghiotta occasione per Hamilton che aveva 8" da Verstappen

5° giro - Bottas fa passare Hamilton che ora è terzo

4° giro - Verstappen Perez Bottas Hamilton Leclerc Sainz Vettel Gasly Ocon Ricciardo Alonso Stroll Giovinazzi Mazepin Schumacher Latifi Raikkonen Russell. Tsunoda ai box per cambiare il muso dopo un contatto con Stroll. Ultimo Norris

3° giro - Hamilton supera anche Leclerc e va quarto

La foratura di Norris è dovuta a un contatto con Sainz in rettifilo durante la partenza

Hamilton intanto rimonta fortissimo e al 2° giro da decimo è già quinto

Leclerc si riscatta e attacca duro il compagno di squadra Sainz, entrambi vanno larghi, ma evitano il contatto

Parte bene Verstappen dalla seconda piazzola e brucia Bottas alla prima curva. Il finlandese viene poi superato anche da Perez. Foratura per Norris alla prima curva

Dai box parte Raikkonen per aver fatto alcune modifiche alla sua Alfa Romeo

Giro di ricognizione a San Paolo. Un solo pilota non parte con le gomme medie: Tsunoda, che scatterà con le soft

Sarà quella di San Paolo la gara che potrà lanciare definitivamente Max Verstappen e la Red Bull-Honda verso il titolo mondiale? L'olandese partirà dalla prima fila, seconda piazzola, al fianco di Valtteri Bottas che con la vittoria nella corsa sprint si è guadagnato la "pole" per il Gran Premio. Lewis Hamilton invece, scatterà dalla decima posizione, ma la furia con cui ha rimontato ieri dalla 20esima alla quinta piazza (poi retrocesso di cinque posizioni in griglia per cambio di alcune parti della sua power unit) non dovrebbe lasciare troppo tranquillo Verstappen. Per ora il pilota Red Bull può stare sereno forte dei 21 punti di vantaggio sul sette volte iridato della Mercedes, ma la partita è ancora tutta da giocare. Lo ha detto anche Toto Wolff, team principal del costruttore tedesco, via radio al suo pilota dopo la splendia gara sprint disputata. Un Wolff arrabbiato per la squalifica ricevuta sabato per l'apertura del DRS irregolare, il quale ha ritenuto la retrocessione di Hamilton in ultima posizione (nella gara sprint) un affronto anche se forse dovrebbe guardare nel proprio box e rimproverare i tecnici che hanno commesso l'errore. Un ruolo determinante lo giocherà Bottas. Solitamente debole nel contenere Verstappen per cercare di aiutare Hamilton, ieri il finlandese si è superato riuscendo a domare la Red Bull che lo ha inseguito per tutta la gara sprint. Riuscirà a farlo anche oggi? La Ferrari partirà terza con l'eccellente Carlos Sainz mentre Charles Leclerc è settimo in griglia ed ha ancora deluso le attese. Ma oggi avrà la possibilità di rifarsi.