Live F1, GP Imola in diretta: Bottas al pit-stop, Hamilton leader, Ferrari quinta con Vettel

27° giro - Leclerc supera Magnussen per la nona posizione e allunga su Albon che non riesce a passare il danese della Haas

Hamilton decide di non fermarsi al pit-stop e continua a segnare ottimi tempi ed ha un vantaggio su Bottas di 26"4, Verstappen è a 28"1, poi a 34" Perez Vettel Raikkonen Latifi che anche loro proseguono con le gomme medie con cui sono partiti

APPROFONDIMENTI SITO-MOTORI Gran premio di Formula uno torna a Imola dopo 14 anni all'Enzo e... MOTORI F1, in Gran Bretagna trionfa Hamilton: super Leclerc terzo

23° giro - Hamilton segna giri veloci su giri veloci, una progressione incredibile che lo aiuterà al momento del pit-stop

20° giro - Hamilton (senza pit-stop) è ora al comando con 24"2 su Bottas e 25"3 su Verstappen, quarto Perez che precede Vettel Raikkonen Latifi e Magnussen, tutti senza aver fatto ancora la sosta. Primo tra chi ha montato nuove gomme è Ricciardo, nono, che precede Leclerc Albon Kvyat Sainz Norris Russell Ocon Giovinazzi Grosjean e Stroll

19° giro - Si ferma invece Bottas che monta le Pirelli dure

18° giro - Pit-stop per Verstappen che mette gomme dure mentre Hamilton chiede di non essere fermato per il cambio pneumatici

17° giro - Bottas +2"5 su Verstappen +4"2 Hamilton + 30"1 Sainz che però entra ai box e monta gomme medie

Ai box anche Norris che però, a differenza degli altri, ha montato gomme medie e non dure

14° giro - Ai box Ricciardo Albon e Kvyat

13° giro - Pit-stop per Leclerc che riparte con gomme dure

12° giro - Bottas tiene un ritmo indiavolato, Verstappen è secondo a 1"8, Hamilton perde terreno e si trova a 3"3 dopo aver comunicato che la ruota anteriore destra non reagisce al meglio.

10° giro - Pit-stop per Giovinazzi che riparte con le medie, Grosjean invece ha montato le dure

9° giro - Doccia fredda per il team Alpha Tauri, Gasly si è dovuto ritirare ai box per un problema tecnico

6° giro - Al Tamburello, Sainz passa il compagno di squadra Norris e si porta in nona posizione

Vettel procede 15esimo dopo che alla Tosa, al 1° giro, si è urtato con Magnussen

3° giro - Bottas comanda su Verstappen Hamilton, racchiusi in 1"7. Quarto a 6" Ricciardo seguito da vicino da Gasly, a 2" dal francese Leclerc che è incalzato da Albon Kvyat Norris Sainz Perez Ocon Russell e Giovinazzi, 14esimo da 20esimo

LAP 4/63 Verstappen splitting the Mercedes drivers after this pass on Hamilton on the opening lap 👀 Bottas over a second ahead in P1 ⏱️#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/8ekanoOWDw — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Bella partenza di Bottas mentre Verstappen alla prima frenata passa Hamilton. Quarto Ricciardo che ha sorpreso Gasly, sesto Leclerc davanti ad Albon Kvyat Norris Sainz Perez Ocon Russell Giovinazzi Vettel Raikkonen Grosjean Latifi Magnussen mentre Stroll va ai box per cambiare il musetto per un contatto con Ocon

I piloti che partono con le soft sono Gasly Ricciardo Albon Leclerc Kvyat Norris Sainz, ovvero dal quarto al decimo. Anche Giovinazzi, ultimo, ha le soft. Tutti gli altri con le medie.

I primi tre in griglia di partenza, Bottas, Hamilton, Verstappen, partono con gomme medie mentre Gasly, in seconda fila, scatta con le soft. Senza dubbio un vantaggio. Avremo una sorpresa nei primi giri, come a Portimao quando Sainz sfilò in prima posizione proprio perché aveva le Pirelli soft e glil altri le medie?

Riuscirà Valtteri Bottas a tradurre in vittoria la sua quarta pole stagionale? Il pilota finlandese, due successi all'attivo quest'anno (Austria e Russia), si gioca una carta importante contro il suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Bottas, velocissimo in qualifica tanto da infastidire spesso il campione inglese, in gara non è sempre incisivo, ma a Imola le cose potrebbero cambiare. Sul circuito in riva al fiume Santerno, i punti per superare sono pochi (la prima staccata al Tamburello e la Tosa se il rivale sbaglia qualcosa) quindi per Bottas sarà decisivo partire bene dalla posizione del poleman e poi gestire la corsa. Ci riuscirà?

Hamilton di certo non gli concederà nulla, come sempre del resto, affamato di vittorie com'è. C'è poi sempre l'incognita Max Verstappen. Nelle ultime gare non è riuscito più di tanto a infastidire il duo Mercedes, ma l'olandese della Red Bull è un attaccante e con una buona partenza non è escluso che possa passare quanto meno Hamilton. La sorpresa del weekend imolese arriva da Pierre Gasly, quarto con l'Alpha Tauri-Honda. Il francese ha vinto il Gran Premio di Monza, a Imola punta con decisione al terzo gradino del podio. Deludente il settimo posto di Charles Leclerc con la Ferrari e a un secondo da Bottas. A Portimao, ci si era illusi che il passo in avanti compiuto fosse l'inizio di un percorso positivo verso il vertice, invece non è stato così.

Ultimo aggiornamento: 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA