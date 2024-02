Horner resta al timone della Red Bull. Il team anglo-austriaco scagiona il suo team principal da ogni accusa

«Christian Horner sarà scagionato dalle accuse di cattiva condotta». Lo anticipa The Times in merito all’indagine indipendente sulle accuse al team principal della Red Bull F1. Il 50enne dirigente britannico è finito sotto indagine interna a seguito delle accuse per «comportamenti inappropriati» nei confronti di una dipendente. Resta da vedere se la sua posizione di team principal verrà influenzata, spiega ancora The Times che sottolinea che il cinquantenne sarà scagionato dall’avvocato indipendente incaricato di esaminare le prove e che una dichiarazione dovrebbe essere rilasciata dalla casa madre del team Red Bull nel tardo pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: 17:00

