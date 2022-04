GP Melbourne, la diretta: Leclerc tranquillo leader su Perez e Russell. Verstappen e Sainz ritirati

47° giro - A 11 giri dal traguardo Leclerc ha 14" di vantaggio su Perez, 19"6 su Russell e 21"2 su Hamilton. Più lontano Norris che precede Ricciardo Albon (ancora senza pit-stop) Ocon Stroll Gasly Bottas Alonso Schumacher Zhou Magnussen Tsunoda Latifi

Piccolo errore di Schumacher in frenata e Alonso non perde tempo superandolo subito

Stroll, nono, comanda un gruppo ravvicinato composto da Gasly Bottas Schumacher Alonso e Zhou

Stroll viene penalizzato di 5" per troppi zig-zag

Stroll supera Bottas ma lo porta fuori pista e anche Gasly ne approfitta salendo decimo

41° giro - Leclerc è tranquillamente leader con 12"6 su Perez che a sua volta ha 4" su Russell. Hamilton è a 1"4 dal compagno di squadra

Via subito la virtual safety car, la gara riprende con Leclerc che ha 11"7 su Perez, 15"4 Russell 16"9 Hamilton 27"1 Norris 28"6 Ricciardo 33"0 Albon poi Ocon Stroll Gasly Bottas Schumacher Alonso Zhou Tsunoda Latifi Magnussen

39° giro - Leclerc comanda con 18"8 su Perez, Alonso e Magnussen approfittano della VSC per montare gomme medie, rimane in pista Albon che non ha ancora cambiato le Pirelli dure

38° giro - Problemi per Verstappen che rallenta e parcheggia a bordo pista. Ritiro per il campione del mondo

36° giro - Dopo un lungo confronto, Perez supera Russell per la terza posizione

35° giro - Sorpasso di Ricciardo su Magnussen per l'ottavo posto

Leclerc colleziona giri più veloci e aumenta a 4"6 il vantaggio su Verstappen

33° giro - Alla prima staccata Norris riesce ad avere ragione di Magnussen

Alonso Magnussen e Albon stanno proseguendo con le gomme dure fin dalla partenza

Bella battaglia anche tra Magnussen e Norris per il settimo posto

32° giro - Perez ha raggiunto Russell ed è battaglia per il terzo posto

30° giro - Leclerc +3" Verstappen +5"7 Russell +6"8 Perez +9"4 Hamilton +10"5 Alonso +11"4 Magnussen poi Norris Ricciardo Albon Ocon Stroll Bottas Gasly Schumacher Tsunoda Zhou Latifi

30° giro - E' ora Hamilton a prendere la scia di Alonso e superarlo

29° giro - Perez attacca e supera Alonso per la quarta posizione

28° giro - Alonso tiene la quarta posizione davanti a Perez e Hamilton, ma prosegue con le gomme dure che ha dalla partenza

Leclerc tiene la testa su Verstappen, poi Russell attaccato da Alonso Perez Hamilton Magnussen Norris Ricciardo Albon Ocon Bottas Stroll Gasly Tsunoda Schumacher Zhou Latifi

25° giro - La corsa riparte, Verstappen ha un grande avvio, non Leclerc che affianca la Ferrari. Ma Leclerc tiene duro e si tiene la prima posizione

Rischio di Schumacher che per un pelo non tampona Tsunoda in regime di safety-car

Ricordiamo che sono 58 i giri in programma

23° giro - In regime di safety-car, Leclerc Verstappen Russell Alonso (che non ha fatto pit-stop) Perez Hamilton Magnussen (senza pit-stop) Norris Ricciardo Albon (senza pit-stop) Ocon Bottas Stroll Gasly Tsunoda Schumacher Zhou Latifi

Safety-car, Russell coglie l'occasione e rientra subito ai box rientrando in pista davanti a Perez e Hamilton

Russell è alle spalle di Leclerc e tenta l'attacco, ma viene chiamata la safety-car, c'è l'Aston Martin di Vettel ferma dopo un contatto contro il muro a seguito di un testacoda

Hamilton rientra davanti a Perez, ma fatica con le gomme dure, Perez lo attacca duro e compie un gran sorpasso all'esterno

22° giro - Pit-stop per Leclerc che monta gomme dure, anche Hamilton prende la corsia box per montare gli pneumatici duri

21° giro - Leclerc ha 18" di vantaggio su Hamilton, 20"3 Russell 26"6 Ricciardo che entra ai box

19° giro - Perez entra ai box per il cambio gomme, al pit-stop anche Norris, gomme dure per entrambi

Infuria la battaglia tra Perez e Hamilton con la Red Bull del messicano che sta soffrendo

18° giro - Pit-stop per Verstappen in crisi con le gomme, via le medie, dentro le dure. Rientra appena davanti a Gasly che non attacca il campione del mondo e si fa fregare da Alonso

17° giro - Pit-stop per Ocon che riparte con le Pirelli dure

16° giro - Aumenta il vantaggio di Leclerc su Verstappen, ora è di ben 8". L'olandese ha 5" sul compagno di squadra Perez e 7" su Hamilton

Tsunoda è ora attaccato da Magnussen, ma il danese commette un errore e viene superato da Zhou

15° giro - Bel sorpasso di Bottas su Tsunoda per l'11° posto

Intanto Sainz ha mestamente raggiunto i box, si è tolto tuta e casco e segue la gara dal muretto box

14° giro - Pit per Schumacher che monta gomme dure

13° giro - La situazione: Leclerc Verstappen Perez Hamilton Russell Norris Ricciardo Ocon Gasly Alonso, questa la top 10. A seguire, Tsunoda Bottas Magnussen Zhou Schumacher Albon Stroll Vettel Latifi che si è fermato ai box per montare gomme dure

12° giro - Leclerc porta a 5" il vantaggio su Verstappen, protagonista di un piccolo errore

11° giro - Leclerc spinge forte e si porta a+3"2 su Verstappen poi a 7"8 c'è Perez, Hamilton a 10"3, Russell a 11"

Errori nelle retrovie di Latifi e Vettel, nella ghiaia alla curva 11, ma entrambi ripartono

9° giro - Perez attacca Hamilton e lo supera salendo in terza posizione

Leclerc tiene dietro Verstappen poi Hamilton tiene il terzo posto davant a Perez Russell Norris Ricciardo Ocon Gasly Alonso Tsunoda Bottas Schumacher Zhou Magnussen Vettel Latifi Albon Stroll

La corsa riparte al 6° giro. Ricordiamo che sono partiti con gomme dure Alonso Magnussen Vettel Albon e Stroll che si è fermato ai box per montarle nel corso della SC. Anche Sainz era partito con le dure e per questo nei primi chilometri di gara stava faticando parecchio.

La direzione gara chiama la virtual safety car, poi la safety-car.

Sainz, partito nono, duella a centro gruppo con Schumacher, ma commette un errore, taglia una curva e sull'erba perde il controllo della sua Ferrari. Sainz rientra in pista venendo evitato dagli altri piloti ed è costretto a ritirarsi. Un dramma per il pilota spagnolo

Bella partenza di Leclerc che tiene il comando davanti a Verstappen. Gran partenza di Hamilton dalla terza fila che si installa in terza posizione davanti a Perez Russell Norris Ricciardo Ocon Gasly

Due pole a zero. Charles Leclerc sta cercando di domare il campione del mondo Max Verstappen, che al terzo appuntamento stagionale ancora non ha siglato il miglior tempo nelle qualifiche mentre vi è riuscito a Jeddah il suo compagno di squadra Sergio Perez. Verstappen però, proprio a Jeddah, dopo il ritiro di Sakhir, ha colto il primo successo stagionale battendo dopo un gran duello proprio Leclerc, primo in Bahrain al termine di un altrettanto entusiasmante confronto con la Red Bull. E sì, sono loro, Leclerc e Verstappen, che al momento stanno esaltando gli appassionati della F1 e non solo.

Ferrari contro Red Bull, dopo anni di dominio Mercedes, è un confronto che piace. Charles e Max partiranno dalla prima fila sul tracciato cittadino di Melbourne, in Australia, dove il Mondiale torna dopo 2 anni di astinenza per Covid. L'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, parte nono dopo una qualifica sfortunata mentre la seconda Red Bull, guidata da Perez è terza. Leclerc si ritrova due Red Bull da gestire nei primi giri e non sarà facile, ma attenzione anche allo spunto di Lando Norris e della sua McLaren, tornati competitivi dopo due gare molto difficili. Le due Mercedes sono in terza fila con Lewis Hamilton e George Russell, ma il distacco da Leclerc si aggira sul secondo. Tanto, troppo, ma in gara potrà accadere di tutto. Il ferrarista conduce il Mondiale con 45 punti, Verstappen ne ha 25. Volendo, Leclerc potrà anche giocare di astuzia e di calcolo se le cose si mettono male. Certo, siamo solo al terzo appuntamento di 23, ma considerando il livello altissimo dei due contendenti, ogni punto vale oro.