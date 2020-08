Racing Point "clone" Mercedes: 400mila euro di multa e -15 in classifica

C'è il verdetto sul caso Racing Point. I commissari hanno deciso per una penalizzazione di 15 punti nella classifica costruttori e piloti e una multa di 400mila euro. Accolto quindi parzialmente il ricorso della Renault, che aveva fatto reclamo per via della progettazione irregolare della macchina utilizzando di fatto come modello la Mercedes del 2019. I punti tolti riguardano la gara in Stiria così come la multa; reprimenda, invece, per i successivi Gran Premi in Ungheria e Gran Bretagna. Per quanto riguarda il Gran Premio di Stiria arriva dunque questa sanzione che costa ai piloti Sergio Perez e Lance Stroll 7.5 punti persi a testa in classifica. Ultimo aggiornamento: 12:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA