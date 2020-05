Formula 1, Ricciardo alla McLaren dal 2021 al posto di Sainz

McLaren Racing ha ufficializzato di aver raggiunto con Daniel Ricciardo, che lascia la Renault, un accordo pluriennale per disputare il mondiale di Formula 1 dal 2021. Il team ha contestualmente annunciato che Carlos Sainz jr lascerà la squadra alla fine della stagione 2020 dopo due anni con la McLaren.

Ricciardo, 30 anni, australiano di Perth, farà coppia con il 20enne britannico Lando Norris, che nel 2021 inizierà la sua terza stagione alla McLaren. «La firma di Daniel è un altro passo avanti nel nostro piano a lungo termine e porterà una nuova eccitante dimensione al team, insieme a Lando - ha commentato Zak Brown, Ceo di McLaren - È una buona notizia per il nostro team, i nostri partner e ovviamente i nostri fan». «Voglio anche rendere omaggio a Carlos - ha aggiunto Brown - per l'eccellente lavoro svolto alla McLaren, collaborando al nostro piano di recupero delle prestazioni. E' un vero giocatore di squadra e gli auguriamo ogni bene per il suo futuro». «Daniel è un pilota collaudato e la sua esperienza, impegno ed energia saranno una preziosa aggiunta a McLaren e alla nostra missione di tornare in prima linea - le parole di Andreas Seidl, team principal McLaren F1 - Con Daniel e Lando credo che abbiamo due piloti che continueranno a emozionare i nostri fan e ad aiutare la squadra a crescere».

