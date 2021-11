Gp di Valencia, nell'ultima gara di Rossi (decimo) vince Bagnaia: e alla fine tutti si fermano a salutare Valentino

L'ultima gara di Valentino Rossi in MotoGp dopo venticinque anni, una vita. Il Gp di Valencia è vinto da Francesco Bagnaia, alla seconda vittoria consecutiva, il podio è tutto di marca Ducati, con il secondo posto di Jorge Martin e il terzo di Jack Miller. Il “Dottore” conclude la sua carriera decimo.

Tutto il gruppo della MotoGp si è fermato per festeggiare e salutare Valentino Rossi che con il Gp di Valencia ha chiuso la sua carriera agonistica. Il “Dottore” sceso dalla moto saluta tutti, piloti e amici accorsi in pista per lui. Al termine del Gp, il campione del mondo della MotoGp Fabio Quartararo ha fatto un giro in pista con la bandiera gialla di Valentino. Rossi è l'ultimo a lasciare la pista di Valencia, teatro della sua ultima gara nel motomondiale dopo i nove titoli mondiali conquistati. “Grazie per lo spettacolo” lo striscione della Suzuki che accoglie Rossi ai box per l'ultima volta e saluta con le braccia al cielo.

Il 9 volte campione del mondo ha voluto salutare così, con un giro d'onore in solitaria, i 70mila accorsi al Ricardo Tormo per omaggiare il suo addio al motomondiale. Sugli spalti una marea di bandiere gialle, con il numero 46. Nel box Yamaha, intanto, le telecamere inquadravano le lacrime di commozione della compagna Francesca Sofia Novello, che a breve gli darà una figlia.