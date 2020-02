Udinese-Inter, le pagelle: è sempre super Lukaku. Delude Eriksen

PAGELLE UDINESE



MUSSO 5.5

Para quello che può, poi non ha responsabilità sul primo gol di Lukaku, ma stende Sanchez lanciato a rete.



BECAO 5.5

L’ingresso in campo di Sanchez lo manda in tilt.



DE MAIO 6

Prima che l’Udinese alzi bandiera bianca, riesce a controllare Lukaku.



NUYTINCK 5.5

Gioca una buona gara fino allo 0-1 dell’Inter, poi si deve arrendere.



STRYGER-LARSEN 6

Sfiora il vantaggio, ma trova l’opposizione di Young.



FOFANA 6.5

Non si stanca mai sfondando sempre il muro interista.



MANDRAGORA 5.5

Tra i centrocampisti friulani è quello che va più in difficoltà.



DE PAUL 6.5

Protagonista di qualche spunto interessante.



SEMA 6.5

Moses non riesce a tenerlo. Insidioso.



OKAKA 6

Prova a impensierire la difesa interista con le ripartenze.



LASAGNA 6

Meno pericoloso del solito, ma comunque non facile da tenere.



GOTTI 5.5

La sua Udine resiste fino al 19’ della ripresa, poi crolla.





PAGELLE INTER



PADELLI 6

Sostituisce Handanovic e si fa trovare pronto sulle conclusioni dell’Udinese.



SKRINIAR 5.5

Non sempre lucido nel contrastare le iniziative dei friulani.



DE VRIJ 6.5

Il muro dell’Inter non tradisce mai Conte.



BASTONI 6

Qualche errore lo commette pure lui, ma resta in piedi.



MOSES 5.5

Sema è un avversario difficile da affrontare.



VECINO 5.5

In fase offensiva si rende utile, in affanno in quella difensiva.



BARELLA 6.5

Prolunga il pallone per il gol di Lukaku.



ERIKSEN 5.5

Gli mancano ancora i 90’ e si vede.



YOUNG 6

Meglio di Moses. Dalle sue parti è insidioso.



LUKAKU 7.5

Non riesce a lasciare il segno nel primo tempo, poi firma una doppietta.



ESPOSITO 5.5

Sbaglia un gol in avvio ripresa.



BROZOVIC 6.5

Quando entra lui, mette ordine.



SANCHEZ 7

Si procura il rigore poi realizzato da Lukaku.



CONTE 6.5

Ottima risposta a Juventus e Lazio.

Ultimo aggiornamento: 23:49





