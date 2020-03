Udinese-Fiorentina, dalle 18.00 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udinese e Fiorentina scendono in campo nel match previsto oggi per la 26esima giornata di Serie A. I friulani vengono dall'ottimo pareggio di Bologna, grazie al quale hanno aggiunto un punto di vantaggio sulla terzultima posizione, alla luce della sconfitta casalinga del Genoa; viola invece reduci dalla bella rimonta interna sul Milan, contro il quale pur in inferiorità numerica sono riusciti a pareggiare andando anche vicino a cogliere quella che sarebbe stata una clamorosa vittoria.(5-3-2): Musso; Larsen, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck, Sema; De Paul, Mandragora, Fofana; Okaka, Lasagna. All. Gotti(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic. All. IachiniUdinese a secco di reti in casa da 180 minuti esatti, dal 90' della sfida dominata col Sassuolo: poi 0-2 con l'Inter ed il nulla di fatto a reti bianche col Verona; Fiorentina vincitrice di 2 delle ultime 3 trasferte giocate, a Napoli e a Genova con la Sampdoria, con in mezzo la sconfitta sul campo della Juventus.