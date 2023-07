Calciomercato Milan, caccia all'erede di Tonali: Reijnders e Musah, poi Pulisic. Corsa a tre per Frattesi

L’attesa è finita, Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle. Serviva un’offerta irrinunciabile per strappare la bandiera rossonera da San Siro, che sui social ha dato l’arrivederci ai tifosi del Milan con una lunga lettera. Dopo l’eliminazione shock agli Europei in Romania con la maglia dell’U21, Tonali si può comunque consolare con uno degli ingaggi più alti tra i giocatori italiani in attività: 7 milioni all’anno più 2 bonus.

Calciomercato diretta: Milan, ufficiale Tonali al Newcastle. Lazio, ancora contatti per Berardi. Roma, spunta Sabitzer. Inter, Brozovic ha firmato con l'Al Nassr

Il Milan ora sta valutando come reinvestire una buona parte dei 70 milioni incassati nell’operazione.

Loftus-Cheek è solo il primo tassello di un centrocampo che potrebbe cambiare faccia, mentre il talentino mai sbocciato De Ketelaere è al passo d’addio. Frattesi piace a tutti ma al Sassuolo non è ancora arrivata un’offerta ufficiale; l’Inter ha provato a inserire Mulattieri nell’operazione che decollerà solo dopo un’eventuale uscita di Onana, mentre Brozovic ha firmato il contratto triennale che lo legherà Al Nassr per 18 milioni. Il Milan non ha mai abbandonato la pista e potrebbe incontrare Carnevali in settimana, ma al momento la Roma è in vantaggio, visto che detiene ancora una percentuale di cartellino, ma lo valuta 30 milioni di euro. Carnevali parete da 35/40.

Nel mirino di Furlani ci sono Reijnders e Musah: per il primo l’AZ Alkmaar chiede 20 milioni; i rossoneri sono in pole con il Valencia che valuta il suo nazionale americano 17 milioni. Col passare del giorni il gap di 10 milioni di euro tra Milan e Chelsea si sta riducendo, c’è ancora distanza ma i rossoneri (che hanno offerto 14 milioni) hanno il “sì” di Pulisic che alla lunga potrebbe fare la differenza. Sugli esterni si scaldano le piste Chukwueze, Singo e Fresneda, mentre tramonta Guler ormai a un passo dal Barcellona.