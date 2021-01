Tiago Pinto e Max Allegri pizzicati nello stesso albergo a Milano: incontro clandestino per la panchina della Roma? -IL VIDEO

Sempre più forte l'ombra di Max Allegri sulla panchina della Roma. Come documentano i video di calciomercato.com il tecnico livornese è stato pizzicato nello stesso albergo (il Principe di Savoia) in cui Tiago Pinto a Milano sta portando avanti i suoi appuntamenti di lavoro con l’Inter per lo scambio Dzeko-Sanchez e per la possibile cessione di Carles Perez. Un indizio ulteriore sulla grande preferenza della Roma per l'ex Juventus, l'indiziato numero uno a sostituire Fonseca qualora la società dovesse decidere per l'esonero. Lo stesso Pinto è stato inoltre intercettato all'uscita della struttura, non rispondendo alle domande dei cronisti riguardo sia il futuro di Dzeko sia quello della panchina giallorossa.

APPROFONDIMENTI VIDEO Tiago Pinto a Milano: incontro con Allegri per la panchina...

Ultimo aggiornamento: 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA