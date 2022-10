Verona-Roma, si ferma Spinazzola per un problema muscolare. Spazio a Zalewski

Si ferma Spinazzola nell’ultimo allenamento a Trigoria. Il terzino di Mourinho ha subito un infortunio muscolare (lesione al retto femorale sinistro) e sarà costretto a saltare la sfida contro il Verona, in programma lunedì alle 18.30: non è partito con la squadra. Al suo posto Zalewski, in alternativa El Shaarawy, come a Helsinki. A destra, in attesa del rientro a tempo pieno di Celik, ci sarà Karsdorp. In avanti, dietro Abraham, i trequartisti saranno Pellegrini e Zaniolo, al rientro dopo lo stop per squalifica in Europa League. La speranza, per i giallorossi, è di riaverlo giovedì nella sfida decisiva contro il Ludogorets o al nel prossimo turno di campionato contro la Lazio.