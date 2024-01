Spalletti vince la panchina d'oro 2023: seconda volta in carriera per il ct della Nazionale

La panchina d'oro per la stagione 2022/2023 se l'aggiudica Luciano Spalletti che nell'ultimo anno è riuscito a conquistare lo storico scudetto col Napoli.

Per l'allenatore toscano si tratta del secondo riconscimento di questo tipo, dopo averlo vinto nella stagione 2004/2005 quando era alla guida dell'Udinese.

Il ct della Nazionale è stato premiato oggi, lunedì 29 gennaio, a Coverciano, ricevendo il premio dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. Il più votato tra i colleghi, con 42 voti a favore su 61 votanti. Preferito anche a Simone Inzaghi (finalista dell'ultima Champions League) e Stefano Pioli (vincitore della panchina d'oro nell'anno precedente). Di seguito le parole di Luciano Spalletti dopo la vittoria della panchina d'oro.

«Spero che anche altri miei colleghi possano vincere questo premio e ce ne sono tanti. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno permesso di vincere questo premio, i calciatori, la società con a capo De Laurentiis, il direttore Giuntoli. Ma soprattutto una città magnifica che ogni volta che la vedo mi fa venire da piangere. La città di Napoli ha accolto la vittoria, senza confini, dove tutti hanno potuto partecipare e divertirsi. Non voglio altri premi, sono già tanti questi. Mi sono sempre alzato presto la mattina, ho dedicato tutto il mio tempo al calcio e ho guardato i miei colleghi per imparare. Questa è stata la chiave e ho messo le mie conoscenze al servizio delle mie squadre e dei miei calciatori. Se non hai giocatori di qualità come ad esempio Gigi Riva poi per un allenatore diventa difficile fare bene. Io ci metto il mio ma la palla dentro non la butto io».

La panchina d'argento invece è stata assegnata a Fabio Grosso che nell'ultima stagione ha ottenuto la promozione in Serie A col Frosinone, vincendo il campionato di Serie B. L'ex terzino della nazionale ha ottenuto 22 voti, precedendo Claudo Ranieri (16 voti) e Alberto Gilardino (3 voti). In Serie C premiato Vincenzo Vivarini che ha ottenuto la promozione col Catanzaro, dominando il proprio girone.