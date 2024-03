Italia, i convocati di Spalletti: out Immobile, c'è Zaniolo, prima chiamata per Folorunsho, Lucca e Bellanova

L'Italia si prepara in vista della prossima sosta per le nazionali che ci sarà il fine settimana del 23 e del 24 marzo. Niente partite di Serie A, con gli Azzurri che scendono in campo per affrontare in due amichevoli il Venezuela e l'Ecuador. Queste due gare sono utili per il ct Luciano Spalletti per lavorare con la squadra in vista dell'Europei che si giocherà in estate e a cui l'Italia è approdata con successo.

In vista di queste due partite contro le selezioni sudamericane, l'ex tecnico del Napoli ha diramato la lista dei convocati.

Immobile insultato e offeso in strada (con la moglie e il figlio piccolo). Tensione in casa Lazio dopo l'addio di Sarri: «Presento denuncia»

I giocatori scelti da Spalletti

Tra i calciatoric he si uniranno al ritiro azzurro ci sono diversi volti del nostro campionato, ma ne manca uno che ha sorpreso i tifosi italiano: Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, infatti, rimarrà nella Capitale a lavorare con i biancocelesti e non si unirà alla Nazionale. Nonostante il basso livello di prestazioni e le conseguenti polemiche, invece, è stato convocato Nicolò Zaniolo. L'ex Roma non sta passando la sua miglior stagione all'Aston Villa, ma comunque Spalletti ha deciso di portarlo con sé.

La lista dei convocati

I portieri:

Marco Carnesecchi (Atalanta)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain)

Alex Meret (Napoli)

Guglielmo Vicario (Tottenham)

I difensori:

Francesco Acerbi (Inter)

Alessandro Bastoni (Inter)

Raoul Bellanova (Torino)

Alessandro Buongiorno (Torino)

Andrea Cambiaso (Juventus)

Matteo Darmian (Inter)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Federico Dimarco (Inter)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Destiny Udogie (Udinese)

I centrocampisti:

Nicolò Barella (Inter)

Giacomo Bonaventura (Fiorentina)

Michael Folorunsho (Verona)

Davide Frattesi (Inter)

Jorginho (Arsenal)

Manuel Locatelli (Juventus)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Gli attaccanti: