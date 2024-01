Shevchenko è il nuovo presidente della federcalcio ucraina. Il Milan: «Congratulazioni»

La Federazione ucraina cambia in vetta: Andrij Shevchenko è diventato il presidente della Federcalcio del suo paese.

La votazione c'è stata oggi, con l'ex attaccante del Milan che ha ottenuto ben 93 voti favorevoli su 94. Una vittoria importante, nonostante fosse candidato unico. Ora la guida del calcio gialloblù è nelle sue mani, con l'assemblea che ha accolto la sua elezione con un lungo applauso.

Le parole del Milan

Anche il Milan ha voluto fare i complimenti a Sheva, ex attaccante rossonero, per questa sua nuova avventura: «Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Andriy Shevchenko, nuovo Presidente della Federcalcio Ucraina. In bocca al lupo Sheva».