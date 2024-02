Sassuolo-Napoli: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Napoli-Sassuolo è il primo dei due recuperi della 21ª giornata di Serie A che è stata rinviata a causa della Supercoppa Italiana. I neroverdi arrivano dopo l'esonero di Alessio Dionisi ed Emiliano Bigica, tecnico della Primavera, ha preso il suo posto. Subito sfida molto difficile per il nuovo allenatore degli emiliani che è chiamato a fare punti per scacciare la zona retrocessione.

Gli azzurri, invece, hanno nel mirino la Champions League.

Napoli all'esame Sassuolo, Calzona punta su Osimhen e Kvaratskhelia: la probabile formazione degli azzurri

Probabili formazioni Sassuolo-Napoli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Kumbulla, Erlic, Doig; Boloca, Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

Orario e dove vedere Sassuolo-Napoli

Sassuolo-Napoli è trasmessa in diretta a partire dalle ore 18. Le immagini del Mapei Stadium sono disponibili in diretta su Dazn sugli smart tv abilitati. Se si vuole seguire la partita in streaming lo si può ffare grazie all'app ufficiale di Dazn.

L'arbitro

È Daniele Chieffi a dirigere Sassuolo-Napoli. Gli assistenti designati sono Giorgio Peretti di Verona e Davide Imperiale di Genova. Quarto uomo Davide Di Marco di Ciampino. Al Var a Lissone c'è Simone Sozza, mentre al so fianco Paolo Mazzoleni.