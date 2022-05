Salernitana perde contro l'Udinese, ma è salva. Cagliari pareggia a Venezia e va in Serie B

Salernitana resta in Serie A, mentre il Cagliari retrocede in Serie B. È questo il verdetto della sfida salvezza. La squadra allenata da Davide Nicola ha perso 4-0 in casa contro l'Udinese, ma i sardi non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro il Venezia (già retrocesso).

Pioli, l'allenatore del Milan vince il primo scudetto 16 anni dopo l'esordio in Serie A

Salernitana-Udinese sospesa al 60': cosa è successo

L'ultima partita del campionato di Serie A tra Salernitana e Udinese è stata sospesa al 60' perché i tifosi locali hanno iniziato a lanciare oggetti in campo per protestare contro la squadra che sta perdendo 4-0. Un risultato che avrebbe potuto condannare i campani alla retrocessione. Ma così non è stato, perché Cagliari ha perso a Venezia. Il match a Salerno è ripreso dopo 5 minuti, a seguito dell'arrivo di diversi fumogeni in campo.

