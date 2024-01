Mourinho, ecco i motivi dell'esonero: risultati, monte ingaggi, investimenti. La scelta di Dan Friedkin

Dan Friedkin esonera José Mourinho, glielo ha comunicato di persona dopo aver viaggiato ieri dalla Florida all’Italia.

Il presidente ha interrotto il rapporto di lavoro con il portoghese per via dei risultati recenti non in linea con l’investimento della proprietà.

Mourinho esonerato, da Daniele De Rossi (in pole) ad Antonio Conte: ecco i possibili sostituti

Mourinho esonerato, il monte ingaggi

Il monte ingaggi della prima squadra è al pari delle big della Serie A e secondo gli americani la posizione in classifica e l’eliminazione dalla coppa Italia, rappresentano risultati inaccettabili.

Mourinho esonerato, le mosse (a sopresa) di Friedkin: dall'annuncio dello Special One all'arrivo (con aereo personale) di Lukaku. La storia

Il rendimento

Il rendimento della squadra, secondo Dan Friedkin, deve essere di gran lunga superiore a quello attuale. Per correre ai ripari, dunque, è arrivata la decisione di esonerare lo Special One in un momento in cui è ancora possibile invertire la rotta e tentare l’ingresso in Champions League attraverso il campionato. I giallorossi sono ancora in corsa per l’Europa League, a febbraio giocheranno il play-off contro il Feyenoord, ma lo faranno con un altro allenatore in panchina.