Roma, infortunio Karsdorp: operato al menisco interno. Un mese e mezzo di stop, stagione a rischio

Non solo squalifiche ma anche infortuni. In casa Roma si è fermato Rick Karsdorp per una lesione del menisco interno. L’esterno in data odierna si è sottoposto a un intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale. L’intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra della Roma Vincenzo Costa, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione.

Derby: una giornata di squalifica a Ibanez, Cristante e Marusic. Nessun provvedimento per Lotito e Mourinho

Karsdorp, l'infortunio contro la Real Sociedad

Si è fatto male nell'ultima partita giocata contro la Real Sociedad durante la quale ha riportato anche la frattura delle ossa nasali. Rischia di aver finito la stagione, solitamente i tempi di recupero per un infortunio del genere sono di 6 settimane e la stagione terminerà a fine maggio. È la seconda volta in questo campionato che Karsdorp incappa in una lesione del menisco interno del ginocchio sinistro. È accaduto anche metà settembre dopo la partita contro l’Hjk, in quell’occasione è riuscito a tornare in campo nel giro di un mese e mezzo.