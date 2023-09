Robot al posto degli arbitri, così l'intelligenza artificiale rivoluzionerà il calcio. «In breve tempo via anche gli allenatori»

Dei robot al posto degli arbitri. Non è un romanzo distopico, ma una prospettiva che potrebbe diventare realtà nei prossimi 30 anni. La tecnologia fa ormai parte dell'arbitraggio, con l'uso del Var e della Goal Line technology, ma il suo utilizzo potrebbe aumentare ancora di più nel futuro prossimo.

Con più dati di alta qualità disponibili, potrebbe addirittura diventare possibile che le partite siano arbitrate da una macchina alimentata dall'intelligenza artificiale, eliminando la necessità di un arbitro umano sul campo. «La visione artificiale sarà sempre più efficace nei prossimi anni e il numero di telecamere in campo non potrà che aumentare», ha detto all'agenzia di stampa PA Aldo Comi, amministratore delegato del principale fornitore mondiale di analisi calcistiche, Soccerment.

«La quantità di dati taggati e la qualità dei modelli addestrati con tali dati aumenteranno in modo esponenziale e grazie a ciò si avranno modelli di intelligenza artificiale in grado di prendere decisioni arbitrali sulla base di ciò che vedono in campo. Quindi potremmo arrivare al punto in cui non avremo più bisogno di un arbitro».

La rivoluzione

E i primi a scomparire potrebbero essere i guardalinee: «Prima che accada ciò, magari ci sarà un arbitro ma non i guardalinee, che saranno i primi a scomparire dal campo. E ci sarà l'arbitro connesso all'assistente virtuale, per guidarlo a prendere le decisioni migliori. Alla fine, nel giro di 20 o 30 anni, probabilmente l'arbitro sarà semplicemente un'intelligenza artificiale. Non sto dicendo che sia positivo, dico solo che è probabile che accada».

In realtà l'intelligenza artificale, ma anche i cosiddetti big data, sono già utilizzati da numerose società. L'analisi dei dati ha aiutato ad esempio Brighton e Brentford ad affermarsi in Premier League, sia indirizzando le scelte di mercato che analizzando quanto accade in campo, sia in allenamento che durante le partite. Il miglioramento nell'integrazione dei dati potrebbe far sì che i manager utilizzino addirittura un vero e proprio coach virtuale per aiutarli nella selezione dei giocatori e nelle tattiche della squadra, di domenica in domenica. «L'intelligenza artificiale può diventare una fonte di nuovi modi di pensare al gioco nei prossimi anni», ha continuato Comi. «Se fornisci all'IA dati sufficienti e di alta qualità, avrai la possibilità di avere un assistente virtuale, che capirà meglio cosa sta succedendo in campo».

«Facendo analizzare i dati dall'intelligenza artificiale è possibile addestrare modelli per comprendere meglio cosa accadrà in futuro, ad esempio comprendere le probabilità di ciò che accadrà nei prossimi cinque o dieci minuti. Avendo questa analisi predittiva, l'intelligenza artificiale può fornirti una cosiddetta analisi prescrittiva. Dice: "Ci si aspetta che le cose vadano in questo modo, per aumentare le tue possibilità ho 10 idee". Ciò potrebbe significare scambiare due giocatori o cambiare la struttura della squadra. Le indicazioni suggerite dall'IA verranno poifiltrate dal vice allenatore e poi spetterà all'allenatore decidere se seguirle o meno».

«L'intelligenza artificiale non sostituirà i professionisti, ma sarà più un supporto di alta qualità. E sicuramente i club impareranno a sfruttarla superareranno rapidamente quelli che si astengono dal farlo». La società di Comi conta già tra i propri clienti diversi club di Serie A e Serie B, e l'ad afferma che le persone dovranno imparare a fidarsi dell'intelligenza artificiale: «Ci vorrà tempo per avere fiducia, ma allo stesso modo con l'analisi dei dati, ci sono abbastanza casi positivi per dire che puoi sovraperformare gli altri, lo abbiamo già visto con Brentford e Brighton».