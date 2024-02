Rennes-Milan: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Il Milan deve subito archiviare la sconfitta contro il Monza in campionato e tornare a concentrarsi sull'Europa League. Giovedì i rossoneri saranno in Francia per la gara di ritorno contro il Rennes, forti del 3-0 dell'andata.

La squadra di Pioli è ad un passo dalla qualificazione ma dopo la prova negativa in Brianza non può permettersi di abbassare la guardia. Si va verso la conferma dell'undici titolare, nonostante il risultato dell'andata veda i rossoneri grandi favoriti per il passaggo del turno.

Probabili formazioni

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. All.Stephan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

Orario

Rennes-Milan andrà in scena giovedì 22 febbraio allo stadio Roazhon Park alle ore 18:45.

Dove vederla in tv e streaming

Il match di Europa League tra Rennes e Milan sarà visibile in diretta su Sky Sport e su DAZN, disponibile anche tramite app (Sky Go e DAZN) per smartphone, tablet, laptop e smart tv. In streaming anche su NOW.