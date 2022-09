Lazio, entusiasmo a mille e riapre la campagna abbonamenti: obiettivo 25mila a un passo

La vecchia guardia non tradisce e regala i tre punti alla Lazio. Prima Immobile sull’ennesimo assist di Milinkovic, poi Luis Alberto allo scadere. Le certezze di sempre chiudono la pratica col Verona restituendo ai biancocelesti i tre punti dopo i rallentamenti delle ultime uscite. Un solo pareggio contro Sampdoria e Napoli era rimasto indigesto a Sarri. Così ecco la buona prova contro il gialloblù, nonostante fosse dopo un impegno europeo: «L'anno scorso dopo l'Europa League abbiamo fatto cinque punti, mentre nelle altre partite avevamo una media di 2 a gara. Da questo si capisce quanto fosse difficile questa partita», ha sentenziato il Comandante.

Lazio, ancora una volta oltre 35mila spettatori. Immobile: «Tifosi stupendi»

È una Lazio che torna lanciata in campionato. I tre punti col Verona portano il computo totale a 11, col club capitolino momentaneamente sesto in attesa della partita della Roma a Empoli. Un inizio positivo secondo Sarri, dovuto anche al grandissimo entusiasmo sugli spalti. Pure contro gli scaligeri infatti all’Olimpico è stata superata la soglia dei 35mila spettatori. Un ambiente sereno quello intorno alla Lazio, compattato ulteriormente dagli ultimi torti arbitrali subiti come dimostrato dal comunicato della Curva Nord ribadito ieri allo stadio con lo striscione: «Giù le mani dalla Lazio». Non chiedeva altro Sarri, così come i giocatori. Lo stesso Immobile non manca mai di sottolineare la grande spinta del pubblico: «Dall’inizio del campionato - le sue parole a Dazn - i tifosi stanno facendo questa cavalcata insieme a noi, speriamo continui così. Sono stupendi e in partite così abbiamo bisogno del loro supporto».

La Lazio cavalca l’entusiasmo e riapre la campagna abbonamenti

Raramente tutte le parti sono state così unite di recente e per questo motivo la società ha colto la palla al balzo. Poco dopo il triplice fischio col Verona è arrivato l’annuncio: «La Lazio riaprirà la campagna abbonamenti». D’altronde lo slogan parla chiaro, “Avanti insieme”, e tutto l’ambiente avanti insieme ci sta andando sul serio. Inizialmente prevista tra domani e mercoledì, la seconda riapertura slitterà tra giovedì e venerdì. La prima fase di vendita, terminata il 9 agosto, si era chiusa con 23.600 abbonati. Nella seconda fase eccezionale tra il 16 e il 18 dello scorso mese, il dato è salito a 24.917, il quarto più alto dell’era Lotito, almeno per ora. Ci sarà infatti l’opportunità di fare ancora meglio in un’ulteriore riapertura nella quale si punterà al podio superando i 25.060 abbonamenti del 2008/09. Dall’estate del 2009 non viene raggiunta una cifra simile. Sembra essere giunta la volta buona.