PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6

Sul gol di Zanellato non può nulla, mentre intuisce il rigore di Golemic.

SKRINIAR 6

Meno brillante rispetto ad altre occasioni, ma si fa sentire.

DE VRIJ 6

Prova a rendersi pericoloso in fase offensiva.

BASTONI 6

Tiene in gioco Zanellato sul vantaggio del Crotone.

HAKIMI 6.5

Corre per tutta la fascia e chiude il match con il 6-2.

BARELLA 6.5

In mezzo al campo è il solito stakanovista. Marrone devia in rete un suo cross in area.

BROZOVIC 6.5

Si avventa sul tacco di Lukaku e regala una bella parata per il 3-2 di Lautaro Martinez.

VIDAL 4.5

Anche lui si perde Zanellato sul vantaggio del Crotone, poi commette un fallo ingenuo su Reca che rimette in corsa la squadra di Giovanni Stroppa. A fine primo tempo resta negli spogliatoi.

YOUNG 6

Pochi inserimenti offensivi.

LUKAKU 7.5

Prima si rende utile con assist e colpo di tacco, poi firma il 4-2. Gol numero 50 con la maglia dell’Inter su 70 partite.

LAUTARO MARTINEZ 8.5

Inizia il 2021 con una bella tripletta al Crotone.

SENSI 6

Perde subito un paio di palloni, poi carbura.

GAGLIARDINI 6

Fa il suo quando sostituisce Barella.

PERISIC 6

Entra nel quinto gol nerazzurro.

DARMIAN 6

Solita certezza.

CONTE 7

Ottava vittoria di fila. Una corsa incredibile e ora attende il risultato del Milan in casa del Benevento.

PAGELLE CROTONE

CORDAZ 5.5

Non sempre sicuro nelle uscite e nel dialogo con il suo reparto difensivo.

GOLEMIC 6

Ha dalla sua il rigore realizzato per il momentaneo 2-2.

MARRONE 4.5

Pomeriggio da dimenticare. Prima si fa saltare da Lautaro Martinez, poi devia nella propria porta n cross di Barella.

LUPERTO 5

Fa quasi tenerezza quando cerca di sovrastare Lukaku nell’azione del 4-2 interista.

PEREIRA 5.5

In fase difensiva è spesso in ritardo.

MOLINA 6

Prova a creare qualcosa con qualche spunto interessante.

ZANELLATO 6.5

Il migliore del Crotone, al di là del gol del vantaggio.

EDUARDO 6

Mette fisicità in mezzo al campo.

RECA 6

Dovrebbe avere più coraggio. Si procura il rigore del 2-2.

MESSIAS 6

Anche lui mostra numeri buoni.

RIVIERE 5.5

Punto di riferimento offensivo, ma scaglia sopra la traversa una buona palla gol.

SIMY 5

Entra e l’Inter dopo 2’ chiude il match. Non facile.

MAGALLAN 5

Si fa saltare con facilità da Perisic sul quinto gol dell’Inter.

STROPPA 5.5

Il suo Crotone lotta, ma nella ripresa di deve arrendere.

