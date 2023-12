Osimhen e il gesto del 5-1 dopo Juve-Napoli: la "vendetta" del nigeriano ricordando il Maradona

Non è finita come avrebbe voluto Walter Mazzarri, non è finita come avrebbe voluto il Napoli. La Juventus riscatta in parte le sconfitte di un anno fa battendo il Napoli ma nelle ore successive al match di Torino diventa virale una foto di Victor Osimhen, paparazzato dalle telecamere.

Osimhen e il gesto del 5-1

Il nigeriano del Napoli ha infatti mimato e ricordato con gesti palesi ai tifosi della Juventus presenti allo Stadium il 5-1 dello scorso anno con cui gli azzurri spazzarono via la squadra di Allegri al Maradona. Un gesto che non basta per i tre punti ma che certifica ancora la voglia di Osimhen di essere utile alla causa napoletana.