Osimhen, infortunio in Nigeria-Angola: esce in barella, rientra in campo (e poi viene sostituito)

Qualche attimo di spavento per Victor Osimhen che a pochi minuti dal fischi finale di Nigeria-Angola, match dei quarti di finale della Coppa d'Africa, è uscito dal campo in barella per un problema fisico.

Il nigeriano ha ricevuto parecchi colpi durante la gara e al minuto 90 non è riuscito a uscire dal campo sulle sue gambe.

VICTOR OSIMHEN appreciation tweet 🇳🇬❤️ pic.twitter.com/Oc6378n9vT — Bossolamilekan (@bossolamilekan1) February 2, 2024

Dopo l'allarme inziale, l'attaccante del Napoli è rientrato in campo per qualche secondo, accennando anche una corsetta. Poi, esausto, ha abbandonato il terreno di gioco nei minuti di recupero, questa volta sulle sue gambe. Nelle prossime ore il centravanti potrebbe sottoporsi ad accertamenti ma dopo la paura iniziale, la situazione sembra rientrata.