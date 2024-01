Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere le gare di Supercoppa italiana

Ci avviciniamo alle gare di Supercoppa italiana, in programma a Riyad tra giovedì e venerdì. Il 18 gennaio il Napoli sfiderà la Fiorentina, il 19 gennaio invece sarà il turno di Inter-Lazio.

Le due squadre che usciranno vittoriose si sfideranno nella finale della competizione che quest'anno presenta un nuovo format rispetto a quello della finale secca degli anni precedenti. I nerazzurri di Simone Inzaghi dovranno cercare di difendere il titolo, conquistato nelle ultime due edizioni contro Juventus e Milan.

Napoli-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vederla

Il match tra Napoli e Fiorentina andrà in scena giovedì 18 gennaio all'Al -Awwal Park Stadium di Riyad alle ore 20 (ora italiana). La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity tramite pc, tablet e smartphone o su mediasetplay.mediaset.it.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Inter-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vederla

Il match tra Inter e Lazio andrà in scena venerdì 19 gennaio all'Al-Awwal Park Stadium di Riyad alle ore 20 (ora italiana). La gara sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity tramite pc, tablet e smartphone o su mediasetplay.mediaset.it.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.