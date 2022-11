"La storia siamo noi": i gioielli del Museo del Calcio per ripercorrere il cammino della Nazionale

La Nazionale di calcio indossò per la prima volta la maglia azzurra il 6 gennaio 1911, in omaggio al colore di Casa Savoia. Da quel giorno è iniziato un legame storico che sarà celebrato da una mostra dedicata nella casa dello Sport italiano, la sede del CONI al Foro Italico, nel Salone d’Onore. L'esposizione sarà aperta al pubblico con ingresso libero il prossimo 9 e 10 novembre e si intitolerà “La storia siamo noi”. Permetterà di ammirare da vicino una parte dell’immenso patrimonio di maglie, cimeli, trofei, palloni, scarpini, memorabilia e immagini di ogni tipo legati ai 112 anni degli Azzurri disponibili presso la sede storica del Museo del Calcio, che sorge dal 1990 accanto al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina e il Presidente della Fondazione Museo del Calcio Matteo Marani inaugureranno la mostra.

Tra le maglie storiche non mancherà quella dell’esordio di Silvio Piola in Nazionale (1935), quella indossata da Paolo Rossi al ‘Mundial’ del 1982, o ancora quelle di Rivera, Scirea, Zoff, Baggio e Mancini, quella con cui Giacinto Facchetti alzò la coppa dell’Europeo nel 1968, la polo indossata da Marcello Lippi in panchina nel Mondiale 2006, fino alla maglia di Gianluigi Donnarumma a Euro2020.