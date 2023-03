Mourinho, squalifica sospesa: domani sera sarà in panchina contro la Juve. Ecco le motivazioni della Corte Figc

Mourinho, squalifica sospesa: domani sera sarà in panchina allo Stadio Olimpico nel match contro la Juventus. Accolto il ricorso della Roma, la corte FIGC ha dichiarato che necessita di un supplemento di indagini per ricostruire quanto successo con il quarto uomo Serra.

Mourinho, squalifica sospesa: il comunicato

«Il Collegio, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, ritiene che il ricorso non sia maturo per la decisione, occorrendo approfondire profili della vicenda in esame, ad oggi, non sufficientemente esplorati, anche in ragione della difficoltà di acquisire elementi di chiarimento da parte del sig. Serra, IV ufficiale della gara in argomento che, per circostanze di tempo e di luogo, non era in grado di garantire una proficua audizione nel rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’udienza da remoto», è quanto scrive la corte Figc in un comunicato.

«In ragione di ciò, e alla luce della dichiarata esistenza di un procedimento aperto dalla Procura Federale avente ad oggetto gli stessi fatti per cui è giudizio, si rivela, dunque, indispensabile acquisire gli atti di indagine fin qui svolti, a partire dalle deposizioni eventualmente rese dagli ufficiali di gara. Onde assicurare effettività di tutela alle parti reclamanti, il Collegio dispone sospendersi l’efficacia della sanzione qui gravata fino all’udienza di rinvio, fin d’ora fissata per il giorno 10 marzo 2023 alle ore 14:30».

La soddisfazione del club

La decisione della sospensione è stata accolta dalla società come una vittoria di squadra che aumenta la credibilità del club. La Roma, infatti, non è mai ricorsa in appello per le squalifiche incassate da Mourinho nell’ultimo anno mezzo. La prossima udienza ci sarà il 10 marzo, ma comunque l’eventuale squalifica sarà comminata quando sarà chiusa l’inchiesta del procuratore Giuseppe Chinè. La Roma è stata affiancata dal legale Antonio Conte e dagli avvocati del club Lorenzo Vitali e Daniele Muscarà.