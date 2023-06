Mourinho insulta l'arbitro Taylor a fine partita: «Sei una vergogna». Il video dello scontro

Jose Mourinho non ha resistito alla sconfitta dopo la finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia. E a farne le spese soprattutto l'arbitro inglese Anthony Taylor che, secondo il portoghese, non aveva fischiato un rigore netto a favore dei romani.

Siviglia-Roma, il rimpianto e la rabbia: l'illusione con Dybala, gli errori di Mancini e Ibanez. Mou: «L'arbitro sembrava spagnolo»

Le immagini sembrano dare ragione a Mourinho. Il cross di Matic finisce sul braccio di un difensore del Siviglia. Calcio di rigore secondo Mourinho, nessun rigore secondo Anthony Taylor che ha lasciato proseguire il gioco.

Jose Mourinho says to referee Anthony Taylor “it’s a f****** disgrace” after Roma’s Europa League final loss to Seville 👇

pic.twitter.com/G0Uo2Dtqcc

— Scott Bradley (@ScottBradleyX) June 1, 2023