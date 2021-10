Mondiali 2022, Wenger: «Importanti novità, possibile la segnalazione automatica del fuorigioco»

Boom. Ecco la bomba, e arriva direttamente da Arsene Wegner, ex allenatore storico dell'Arsenal e ora responsabile dello svilippo mondiale del calcio per la Fifa. Secondo quanto dice l'ex Gunners, ci potrebbero essere novità importanti per Qatar 2022, tipo la segnalazione automatica del fuorigioco. «Ci sono buone possibilità che il fuorigioco venga automatizzato nel 2022», ha detto durante un incontro con la stampa a Parigi, senza però svelare le modalità di un simile progresso tecnologico. «Sono tenuto al segreto, ma sarà il prossimo dei grandi progressi dell'arbitraggio», ha spiegato il francese, parlando in vista degli Arbitration Days, che si svolgeranno dal 20 ottobre.



Questo cambiamento è stato messo in cantiere dalla Fifa da oltre un anno. Nel giugno 2020 annunciò che stava pianificando «di sviluppare una tecnologia semiautomatica per segnalare il fuorigioco, al fine di fornire

al VAR informazioni aggiuntive che semplificheranno il processo decisionale dell'arbitro, ottimizzando l'analisi delle immagini». Lo sviluppo del progetto dovrebbe quindi accelerare in vista dei Mondiali, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre.

APPROFONDIMENTI QATAR 2022 Italia-Svizzera si gioca all'Olimpico: decisivo il sopralluogo... SPORT Newcastle, tifosi in festa: ok ai sauditi per l'acquisto del club ROAD TO QATAR Italia-Lituania, le foto della gara del Mapei Stadium