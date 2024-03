Il Milan batte lo Slavia Praga (in 10): 4-2 a San Siro. E Pulisic "ruba" il gol a Leao

Il Milan prima fa tanta fatica, ma vince il primo round degli ottavi di Europa League rifilando quattro gol allo Slavia Praga. A San Siro finisce 4-2 per i rossoneri, troppo distratti in difesa: segnano Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic, ma gli avversari mettono alle strette il Diavolo tanto da trovare il pareggio con un gol bellissimo al volo di Doudera, che sorprende Maignan, e accorciare con il neo entrato Schranz. Stefano Pioli tra sette giorni dovrà difendere il doppio vantaggio a Praga per strappare il pass per la qualificazione ai quarti, tra le migliori otto della competizione, l'unica mai vinta dal club di via Aldo Rossi.

Conquistarla è probabilmente la sua ultima possibilità di restare aggrappato alla panchina del Milan.

La partita

Come detto, il Diavolo fa fatica fino al 24' quando c'è l'espulsione di Diouf per un'entrataccia su Pulisic. Con un uomo in più i rossoneri sono vivaci. Al 34' sbloccano il risultato con un colpo di testa di Giroud che anticipa Zima su invito di Rafael Leao. Sembra possa iniziare una goleada, ma due minuti dopo Doudera raccoglie al volo una corta respinta di Reijnders e segna un gol davvero bello. Ma per il Milan è come se nulla fosse mai successo perché parte l'assalto alla difesa dello Slavia Praga. Stanek è protagonista prima su un colpo di testa di Rafael Leao, poi su quello di Gabbia. Il gol, però, è nell'aria. E il Diavolo ne fa addirittura due prima dell'intervallo. Al 44' Reijnders riceve da Florenzi, dalla bandierina del calcio d'angolo, e fa partire un destro da fuori area che finisce alle spalle di Stanek. Due minuti dopo Florenzi, sempre da corner, pesca Loftus-Cheek, bravo ad anticipare Chytil e firmare il 3-1. Nella ripresa Rafael Leao sfiora subito il quarto gol. In difesa, però, il Milan si distrae troppo e prende il 3-2 da Schranz. Chiude Pulisic con il poker.