Milan-Parma 0-1 La Diretta Gol di Kurtic prima del recupero

Ultimo aggiornamento: 20:18

Scendono in campo a San Siro Milan e Parma, in un match valido per la 33esima giornata di Serie A. I rossoneri vengono dal buon pareggio di Napoli, 2-2 il finale, sono attualmente settimi in graduatoria e continuano l'inseguimento alle squadre che occupano il quinto e sesto posto, rispettivamente Roma e Napoli appunto; gli emiliani sembrano essersi inceppati dalla ripresa del torneo, anche se il pareggio casalingo col Bologna colto in ultimo ha consentito loro di salire a quota 40 punti.(4-2-3-1): G. Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia; Bonaventura, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.. All. Pioli(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'AversaIl Milan non è mai riuscito in stagione a vincere 3 gare consecutive in casa, dove ha anzi raccolto 23 dei 50 punti che attualmente conta in classifica, giocando però 15 gare a fronte delle 17 disputate lontano da San Siro; il Parma non vince da 5 gare, nelle quali ha raccolto solo il punto di domenica scorso in casa col Bologna, e l'ultimo successo risale all'1-4 di Marassi sul Genoa della 27esima giornata.