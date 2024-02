Milan-Napoli: orario, dove vederla e probabili formazioni

La domenica di Serie A si chiuderà questa sera con il big match di San Siro tra Milan e Napoli, una partita che può dire tanto nella lotta per il terzo posto. La squadra di Pioli è tornata alla vittoria nell'ultima giornata contro il Frosinone, così come il Napoli che ha superato il Verona. Mazzarri però dovrà fare ancora a meno di Victor Osimhen, impegnato oggi nella finale di Coppa d'Africa.

Attualmente i rossoneri hanno 14 punti di vantaggio sugli azzurri che, però devono recuperare una partita. Sarà quindi fondamentale per i campioni d'Italia in carica ottenere i 3 punti per rimanere in corsa per il terzo posto. L'arbitro sarà Daniele Doveri, gli assistententi Bindoni e Baccini. Il quarto uomo sarà Marchetti. Al VAR Di Paolo e Valeri.

Milan, Pioli: «Napoli? Difficile ripetersi. Maignan o vince o impara»

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri.

Orario e dove vederla

La partita del Meazza andrà in scena questa sera alle 20:45. La gara sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN con collegamento a partite dalle 20:30. Disponibile in streaming e su app per tablet e smartphone.