Milan, Lapadula: «Ho voluto fortemente i rossoneri. E' stata una trattativa lampo»

È già iniziata l'avventura al Milan di Gianluca Lapadula. L'attaccante, che il club rossonero ha comprato dal Pescara, ha raggiunto alle 9.15 la clinica La Madonnina di Milano per sottoporsi alle visite mediche.

«Ho voluto fortemente il Milan. È stata una trattativa lampo ed è giusto così», le prime parole del bomber. «È una cosa che abbiamo voluto entrambi e sono molto contento, ringrazio il presidente Berlusconi e il dottor Galliani per la fiducia. Al presidente faccio gli auguri di pronta guarigione», ha aggiunto Lapadula, prima di commentare le parole del tecnico di Massimo Oddo che lo ha definito «l'erede di Klose».

«Klose ha fatto una carriera da sogno, ringrazio il mister per il paragone e per tutto quello che mi ha dato quest'anno. Ringrazio Pescara e tutto l'Abruzzo per l'affetto che ho ricevuto». L'attaccante ha spiegato che sta vivendo «la settimana più bella e importante» della sua vita. «Ieri l'accordo con il Milan e domenica il matrimonio con la mia compagnia Alessia. Non potrei essere più felice».