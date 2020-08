Il Cruzeiro ufficializza Messi sul proprio sito: «Contratto di 4 anni». Poi il club brasiliano spiega cos'è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lascia ilper andare in Brasile e giocare con il, il club di Belo Horizonte che nei primi anni '90 lanciò la carriera di Ronaldo. È quanto era possibile leggere sul sito del club brasiliano, dove era comparsa, in primo piano, la notizia dell'ufficializzazione del trasferimento.», si leggeva nel sito ufficiale del club brasiliano. Aprendo l'articolo che ha incuriosito gli appassionati di calcio di tutto il mondo, era possibile anche leggere l'annuncio, poco verosimile e ovviamente falso, in tutti i dettagli. «ha firmato un contratto per quattro stagioni con opzione sulla quinta, per un giro d'affari di 900 milioni di real (140,2 milioni di euro)» - si leggeva nel comunicato - «Queste le prime parole di: "Sono molto felice di essere arrivato al, è un grande onore essere nella squadra di Enderson Moreira. Ai tifosi dico che ci vedremo presto, non vedo l'ora di giocare al Mineirao"».Se già tutto questo appariva inverosimile, a completare il grottesco comunicato c'erano le presunte dichiarazioni di Sergio Santos Rodrigues, presidente del: «Messi gioca da anni ai livelli più alti, la sua qualità e la sua esperienza, che porterà a tutta la rosa, per noi sono delle garanzie. E ora cercheremo di portare anche Cristiano Ronaldo». Qualche ora dopo la pubblicazione, il post è stato rimosso ed il club brasiliano ha spiegato di essere stato vittima di un attacco hacker: «C'è stata una breve invasione nel sistema di gestione e pubblicazione delle notizie, ma l'attacco è stato sventato rapidamente e quel falso comunicato rimosso. Non ci sono state violazioni di dati sensibili, siamo alla ricerca dei responsabili dell'intrusione».