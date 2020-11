Maradona, la figlia Dalma: «Ti amerò sempre, non riesco a immaginare la mia esistenza senza te»

«Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita». A 48 ore dall'improvvisa morte di Diego Maradona (avvenuta lo scorso 25 novembre) parla Dalma, la prima figlia nata dal matrimonio tra il campione argentino e Claudia Villafane. Lo fa attraverso un lungo e commosso post su Instagram. «Ho sempre avuto molta paura della mia morte, ma non oggi. Perché so che questo sarà il momento in cui ti rivedrò e ti abbraccerò di nuovo - scrive Dalma Maradona - Mi manchi già pa! Resisterò qui, senza quella parte del mio cuore che ieri hai portato con te! Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita perché ti ringrazio per la vita condivisa! Sono distrutta ma andrò avanti!» Dalma ha mostrato una sua vecchia foto che la ritrae bambina al fianco del padre con indosso la divisa del Napoli. Dalma, che di mestiere fa l'attrice, ha poi concluso: «Ho messo insieme i miei pezzi e non riesco a immaginare come sarà la mia vita senza di te. La vita è un pò così, a presto! Ti porto le margherite per decorare i tuoi calzini da giocatore e per favore guardami di nuovo con quell'amore che vedi nella foto! Ti amerò per sempre». Ad accompagnare i post le foto: quella di Dalma la ritrae bambina sul prato del Centro Paradiso di Soccavo a Napoli, che raccoglie margherite sotto lo sguardo sorridente di papà Diego in tuta in una pausa di un allenamento.

Dall'Italia arrivano via social anche le parole d'amore di Diego jr, il figlio napoletano, nato qualche mese prima di Dalmita, riconosciuto dopo una lunga battaglia legale e negli ultimi anni molto vicino al campione: «Accanto a te ero invincibile» scrive. D'impatto lo scatto di Diego junior (che non è potuto andare in Argentina perché convalescente dopo la positività al Covid), nella quale viene baciato dal padre.

«Quanto ero felice con te ... non potevi nemmeno immaginarlo, solo guardandoti accanto a me mi sentivo invincibile!» il messaggio di Diego junior - Quanto mi mancherà questo abbraccio mia vita, né puoi nemmeno lontanamente immaginare quanto mi mancherà sedermi con te a guardare una partita del nostro amato Napoli!! E i miei figli? Come faranno a meno di un nonno così affettuoso? Ti prometto che saranno sempre dalla tua parte, che ti difenderanno sempre e che si gonfieranno sempre il petto parlando del nonno!«. »Capitano del mio cuore non morirai mai perché ti amerò fino all'ultimo respiro che avrò!! - scrive ancora Diego junior - Aspettami e trovami quando sarà il mio momento perché ti ho sempre voluto al mio fianco perché un figlio accanto a un padre non ha paura di niente! Buon viaggio 10 del mio cuore !! Ti amo».

