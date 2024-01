Insulti razzisti a Maignan, accolto in parte il ricorso dell'Udinese: disputerà due gare con la Curva Nord chiusa

Il reclamo dell'Udinese in relazione ai cori razzisti nei confronti di Mike Maignan è stato accolto solo in parte. Dopo quanto accaduto in occasione di Udinese-Milan (20 gennaio), è arrivato il verdetto definitivo. La squadra di Gabriele Cioffi dovrà disputare due gare con la Curva Nord chiusa.

Le due gare saranno Udinese-Monza e Udinese-Cagliari, rispettivamente il 3 e il 18 febbraio.

Il club friulano, quindi, potrà contare sui propri tifosi ma solo parzialmente. La decisione è stata quella di chiudere solo la Curva Nord, nonché quella coinvolta negli insulti razzisti nei confronti del portiere francese.