Lukaku, risentimento muscolare per l'attaccante: tegola Inter. A forte rischio per Milan e Bayern

Risentimento muscolare per Lukaku, che salterà la gara con la Cremonese di martedì 30 agosto (San Siro, ore 20,45) ed è a forte rischio per il derby contro il Milan del 3 settembre. Il belga si è fermato durante l’allenamento mattutino per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Una diagnosi più chiara arriverà solo dopo gli esami strumentali a cui sarà sottoposto il centravanti, protagonista di una partita negativa venerdì contro la Lazio.

Lazio-Inter, le pagelle: serata da Mago per Luis Alberto, Lukaku impreciso

L'infortunio di Lulaku

Solo dopo gli accertamenti sarà possibile stabilire l’entità dell’infortunio e delineare, soprattutto, il tempo necessario per il recupero. Di certo, capita nel momento peggiore di questo inizio di stagione, con il derby alle porte (è in programma sabato alle 18) e il complicato esordio in Champions di mercoledì 7 settembre alle 21 a San Siro con il Bayern Monaco. Una sfida che rievoca la finale di Madrid del 2010, che sancì il Triplete di José Mourinho.