Lecco-Foggia, cosa serve alle due squadre per la promozione in B? All'andata in Puglia fu 1-2, ecco tutti i casi

È arrivato il giorno del giudizio in Serie C. Foggia e Lecco sono le protagoniste del ritorno della finale playoff. Le due formazioni si giocano la promozione in Serie B.

I lombardi, forti del 2-1 dell'andata, hanno due risultati a disposizione, mentre i pugliesi possono soltanto vincere.

Il Lecco si qualifica se...

Il Lecco, dopo aver vinto l'andata allo Zaccheria 2-1, ha due risultati a disposizione. I lombardi infatti sarebbero promossi in Serie B in caso di vittoria oppure di pareggio.

Il Foggia si qualifica se...

Soltanto un risultato a disposizione per il Foggia. La squadra di Delio Rossi, dopo aver perso l'andata, può soltanto vincere, con almeno due gol di scarto, per essere promosso in Serie B. In caso di vittoria con un solo gol di differenza la partita andrà invece ai supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore.