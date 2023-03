Lazio-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv a in streaming. Diretta dalle 18

Chi si ferma è perduto. Sarri è davanti in classifica ma è senza Immobile. Mourinho (squalificato, in panchina ci va Foti) gli attaccanti ce li ha ma al momento sia Abraham che Belotti sparano a salve. Ma si affida aDybala, al primo derby della Capitale. Lazio e Roma si affrontano all'Olimpico sapendo che molto passa da una stracitaddina non adatta ai deboli di cuore.

Le scelte di Sarri e Mourinho, Dybala e Felipe per rompere l’equilibrio del derby

Il Milan ieri sera ha perso e sarebbe un peccato mortale non sfruttare l'occasione: di allungare per i biancocelesti, di mettere la freccia per i giallorossi. Entrambe hanno giocato giovedì scorso in Europa ma alla fine a godere è stata solamente la squadra del tecnico portoghese, che ha portato a casa una qualificazione importante in Europa League. L'ex Napoli, Chelsea e Juventus invece, Sarri, la Conference l'ha snobbata e adesso come obiettivo ha solo la qualificazione alla prossima massima competizione europea. Ci si gioca tanto. Si parte alle 18. Arbitra Massa.

Lazio-Roma, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini, Abraham. All.: Foti (Mourinho squalificato).

ARBITRO: Massa.

Dove vedere Lazio-Roma in diretta tv e in streaming

Il derby Lazio-Roma è in programma oggi, domenica 19 marzo, alle 18:00, allo stadio Olimpico. La partità sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Dazn. In tv servirà scaricare l'applicazione per poter vedere la sfida che mette in palio dei punti pesantissimi. Stessa cosa anche per pc, smartphone o tablet. Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi commenteranno il match.