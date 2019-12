Cristina Buccino furiosa per le voci su Kolarov: «Non lo conosco nemmeno, avete rotto i cogl...»

Cristina Buccino smentisce energicamente il presunto flirt con Alexander Kolarov. Dopo che ieri, un portale di gossip serbo aveva rivelato che ci sarebbe la modella italiana dietro l'imminente divorzio del terzino della Roma dalla moglie Vesna, la diretta interessata ha deciso di replicare su Instagram Stories.

Cristina Buccino, furiosa, si sfoga così: «Mi dispiace dover fare queste Stories, non rispondo mai a provocazioni ma mi stanno arrivando tanti messaggi su questo gossip che riguarda me e una persona che io neanche conosco. Non so neanche come è fatto, non so nulla, ma volevo dirvi una cosa: mi avete rotto veramente i c...i».



La modella italiana non l'ha presa benissimo e si arrabbia con chi ha diffuso la voce del presunto flirt con Alexander Kolarov. «Io ce l'ho soprattutto con quei quattro mentecatti, che si nascondono, perché poi non si viene mai a sapere chi scrive queste porcate assurde, queste bugie inventate di sana pianta. Per arrivare a fine mese scrivono quattro cagate e pensano di arrivare chissà dove» - la furia di Cristina Buccino - «Mi dispiace se sono stata cruda, ma la dovete fare finita. Fatela finita, avete rotto i c...i. Buona serata e un'ultima cosa: fatevi una vita, siete antichi, fate i bravi».

Ultimo aggiornamento: 14:12

